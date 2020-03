Budget et coronavirus: on se calme!

De nombreuses voix se sont fait entendre, hier, décriant le fait que le budget 2020-2021 du gouvernement du Québec ne présentait pas de mesures costaudes pour contrer les effets économiques du COVID-19. Je ne souscris pas à ce discours.

Tout d’abord, le ministre des Finances, Éric Girard, avait bien expliqué un fait tout simple la veille de la présentation de son deuxième budget. L’exercice fastidieux d’élaborer ce dernier se termine trois semaines avant sa présentation.

Or, on comprend que les perspectives et conséquences économiques anticipées ont grandement évolué au cours des derniers jours. Pire encore, le portrait est loin d’être exact, car nous naviguons dans l’inconnu.

Dans notre histoire moderne, c’est la première fois qu’un enjeu de santé publique recèle autant de ramifications au plan mondial. Tant sur le plan médical ou économique que culturel et sociétal.

Les variables sont nombreuses, et il aurait de toute manière été hasardeux pour le gouvernement de tout chambouler son plan de match à la dernière minute.

Bien que je sois de ceux qui croient que la pandémie risque assurément de frapper ici, plus tôt que tard, il n’en demeure pas moins qu’il est impératif de garder la tête froide.

De grandes mesures à l’emporte-pièce auraient projeté l’image d’un gouvernement paniqué en pleine séance d’improvisation. Ce n’est pas le message que vous voulez envoyer aux investisseurs, aux marchés, aux entreprises, aux agences de cotation et aussi aux contribuables.

Fédéral

Qui plus est, on ignore encore ce que le gouvernement fédéral aura à proposer. Comme c’est le pays en entier qui est à risque de subir les contrecoups économiques, il aura assurément un rôle majeur à jouer.

On n’a qu’à penser à l’idée évoquée ici comme ailleurs de procurer un supplément de revenus à des personnes atteintes du COVID-19 pour s’assurer qu’elles acceptent de demeurer à la maison plutôt que d’éviter une perte de salaire en ne se rendant pas au travail.

Avec le concours des provinces, le gouvernement Trudeau devra jeter les bases d’une opération nationale concertée. C’est ce qu’il compte faire au cours des prochains jours, me disait-on encore hier du côté d’Ottawa. Pourquoi alors précipiter les choses à Québec ?

Infrastructures

Pour ce qui est de la pertinence de stimuler l’économie qui est à risque de ralentissement, le gouvernement de la CAQ avait d’emblée prévu d’augmenter substantiellement les investissements en matière d’infrastructures de tout acabit.

Il serait bien avisé d’évaluer l’efficacité de ce qui était dans les cartons, plutôt que d’en ajouter davantage dans une cour déjà pas mal pleine et à risque de surchauffe.

En clair, le gouvernement fait bien de maintenir le cap, tout en étant conscient des nuages que l’on voit poindre à l’horizon. Ne sachant pas encore s’il s’agira d’un orage ou d’un ouragan dévastateur, mieux vaut garder son calme et ajuster le tir si nécessaire.

Je préfère de loin un gouvernement posé et attentif à un gouvernement nerveux et approximatif.