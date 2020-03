Coronavirus: la clinique de Québec accueille ses premiers patients symptomatiques

À peine ouverte, mercredi matin, la clinique de prélèvements du coronavirus à Québec a déjà commencé à remplir son carnet de rendez-vous. Au moins trois patients étaient attendus en avant-midi et des dizaines de clients par jour pourraient y transiter très bientôt.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir arriver la première patiente dans l’unité de prélèvements située dans un local adjacent à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, a constaté Le Journal sur place.

Vers 9 h 30, une dame, référée par les infirmières de la ligne Info-Santé, s’y est présentée. Elle devra attendre une trentaine d’heures pour savoir si elle est infectée ou non par le fameux COVID-19 qui fait trembler la planète depuis quelques semaines.

Photo Dominique Lelièvre

Deux autres patients étaient attendus ensuite. Serge Garneau, directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale, pense qu’avant longtemps, la clinique, qui a une capacité d’accueil de 50 clients par jour, va connaître un bon achalandage.

Rappelons qu'on ne s'y rend que sur rendez-vous.

Lors de la seule journée de mardi, pour toute la province, la ligne 811 a été inondée par plus de 1000 appels de Québécois. M. Garneau ajoute que la direction de la santé publique vient tout juste, mardi soir, d’élargir les critères qui l’amène à faire tester les malades.

Photo Dominique Lelièvre

«Les définitions ont été modifiées hier et ça été élargi à tout voyageur hors du Canada, donc l’équation est facile à faire : on devrait avoir beaucoup plus de clients qui vont présenter des états d’allure grippaux, qui peuvent arriver de Miami ou de France, qui peuvent arriver de n’importe où pourvu qu’ils aient franchi les lignes frontalières du Canada et qu’ils ont des symptômes», dit M. Garneau.

Photo Dominique Lelièvre

Ces personnes devront également répondre à un certain nombre de critères concernant par exemple leur température, la présence de toux, la sévérité de leur état, etc. Ce ne sont pas donc tous les voyageurs grippés qui seront dirigés vers un centre de prélèvement.

Rappelons que la Capitale-Nationale ne connaît encore aucun cas confirmé de coronavirus sur son territoire. Cela dit, M. Garneau reconnaît qu’il «utopique» de penser qu’il n’y aura pas éventuellement un cas confirmé.

Plus de détails à venir...