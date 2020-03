Golf Town à Lévis...

Serge Boucher, directeur général du Club de Golf Lévis, brûlait d’impatience d’annoncer la nouvelle qu’il négociait depuis des mois.

Golf Town, le plus grand détaillant de golf au Canada, vient de signer un partenariat de trois ans avec le club lévisien.

À compter de ce printemps, Golf Town ouvrira officiellement un magasin dans la boutique du Club de Golf Lévis et permettra aux clients d’essayer des produits sur le terrain de pratique, mais aussi de profiter de services d’ajustement de bâtons personnalisés. Ce partenariat avec Golf Town permettra aux membres et aux visiteurs du Club de Golf Lévis d’avoir accès à une vaste gamme de produits de marques supérieures, offerts à des prix concurrentiels. Cette entente vient s’ajouter à l’autre annoncée récemment concernant l’arrivée de l’Académie de golf Fred Colgan au Club de Golf Lévis. Deux grosses nouvelles. Bravo !

Nouveaux propriétaires

L’auberge La Villa des Frontières de Pohénégamook, véritable fleuron de l’hôtellerie régionale, a de nouveaux propriétaires. Les promoteurs (photo) ont déjà quelques projets pour l’établissement de 17 chambres, un bar et un restaurant, qui portera le nom de La forteresse de la rive. L’édifice bâti sur l’emplacement actuel portait, en 1908, le nom de Boundary Hôtel. Joseph Blier et ses descendants l’ont exploité durant près de 70 ans sous le nom d’Hôtel des Frontières, à cause de sa proximité avec le Nouveau-Brunswick et le Maine. L’établissement est passé de mains en mains jusqu’en 1992, où l’homme d’affaires Michel Cadrin l’acheta pour en faire une résidence privée. C’est Martin Bédard qui lui rendit sa vocation initiale quelques années plus tard et la renomma La Villa des Frontières. L’auberge était jusqu’à récemment la propriété de Marianne Roy (décédée le 7 février 2020) et Réal Chouinard. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Sur la photo, de gauche à droite, les nouveaux propriétaires de l’auberge : Jean Pierre Morin, Audrey Marcotte, Nancy Lefebvre et Marc-André Roy.

Fondation Pause-Bonheur

Sylvain Rouleau (photo), directeur général de la Caisse Desjardins de Beauport, a accepté la présidence d’honneur de la toute première soirée Sensée au profit de la Fondation Pause-Bonheur, qui se tiendra le jeudi 28 mai, dès 17 h 30, au Centre de services Desjardins du Vieux-Moulin. Par son soutien philanthropique, la Fondation Pause-Bonheur a pour mission de contribuer au développement de projets structurants visant à procurer du réconfort ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des résidents des centres d’hébergement Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes et Alphonse-Bonenfant. Renseignements : fondationpausebonheur.com ou 418 667-3910, poste 5978.

Le hockeyeur octogénaire

Les membres de la ligue de hockey Les retraités de Québec ont souligné avec éclat, le 26 février dernier, le 80e anniversaire de naissance de Berchmans Baillargeon, un défenseur encore actif (deux fois par semaine pour un total de 50 matchs) au sein du groupe dont la moyenne d’âge est d’environ 65 ans. Surpris par la présence de son fils Maxime et de son petit-fils Alexandre, « Berch » (pour les intimes) s’est présenté à son 2e match hebdomadaire où ses partenaires de jeu ainsi que d’anciens joueurs l’attendaient pour lui offrir leurs meilleurs vœux en cette journée spéciale. Sur la photo, le hockeyeur octogénaire en compagnie de son fils et de son petit-fils.

Anniversaires

Céline Galipeau (photo), chef d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada, 63 ans... Marcel Martel, ex-maire de Jonquière (1991-1999), maintenant consultant de Québec... Stéphane Bédard, ex-député de Chicoutimi, chroniqueur à La Joute (LCN), 52 ans... Olivia Tapiero, romancière québécoise, 30 ans... Thora Birch, actrice américaine, 38 ans... Claude McKenzie, chanteur, membre de Kashtin, 53 ans... Michel Harvey, ex-journaliste sportif (RDS, SRC, RDI TVA), 65 ans... Bobby McFerrin, interprète (Don’t Worry Be Happy), 70 ans.

Disparus

Le 11 mars 2019. Hal Blaine (photo), 90 ans, batteur américain qui avait joué notamment aux côtés de Frank Sinatra ou des Beach Boys... 2016. Roger Tabra, 66 ans, poète et parolier québécois... 2016. Keith Emerson, 71 ans, claviériste du groupe Emerson, Lake & Palmer... 2015. Georges Mamelonet, 60 ans, maire de Percé, de 2003 à 2008, et député libéral provincial de Gaspé, de 2008 à 2012... Charles-Albert Poissant, 86 ans, philanthrope et homme d’affaires... 2009. Henri Dupuis, 79 ans, personnage bien connu à l’époque de la boxe et de la lutte à la Tour.... 2006. Bernard « Boum-Boum » Geoffrion, 75 ans, 14 saisons avec le Canadien... 1999. Camille Laurin, 76 ans, le père de la loi 101... 1995. Jean-Pierre Masson, 77 ans, le légendaire personnage de Séraphin Poudrier... 1978. Claude François, 39 ans, chanteur français.