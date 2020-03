Le King des ruelles

Cette semaine au Casino de Montréal, au resto-bar Le Roi, Eye of The Tiger Management (EOTTM) présente une gentille exposition sur l’histoire de la boxe. On y retrouve des ceintures portées par les différents champions, des objets à valeur historique, un mini ring où on peut livrer des combats virtuels...

Rien pour faire compétition au Musée d’art contemporain, mais un beau clin d’œil à la boxe et à ses artisans.

Le kiosque qui m’a fasciné, c’est celui rendant hommage à Pierre Gobeil. Mon ancien patron aux sports, celui qui a écrit la phrase qui a changé le journalisme sportif à Montréal : « À l’avenir, on va écrire debout devant le Forum ». Celui qui fut sans doute le plus grand connaisseur et passionné de boxe de son époque. Un personnage de film et de roman noir.

J’ai écrit un texte pour présenter le personnage. On m’a demandé de le partager avec tous les lecteurs.

Parce que c’était le Québec avant le coronavirus...

Par Réjean Tremblay

Quand on écrira l’histoire de la boxe québécoise, la vraie histoire s’entend, il faudra réserver plusieurs chapitres à Pierre Gobeil.

« Le grand Gobeil », comme on l’appelait, a toujours eu la boxe dans la peau. J’avais découvert la boxe romantique qui parlait bien en lisant les longs reportages de Louis Chantigny dans Le Petit Journal et La Patrie. C’était des romans magnifiques dont le héros, dans le fond, était Louis Chantigny lui-même.

Mais c’est quand le grand Gobeil est arrivé à La Presse en 1979 que j’ai découvert ce qu’était la vraie boxe. Les gyms enfumés, les toilettes qui sentaient la pisse, les « amis » qu’il fallait apprivoiser, que ce soit Frank Cotroni ou Eddie Melo, Michel Hétu ou Chinois Salvail, les promoteurs plutôt spectaculaires comme Régis Lévesque ou Henri Spitzer...

Dans son bureau de La Presse, Gobeil passait une partie de sa journée à parler avec ses contacts du monde de la boxe. Et ce monde englobait de larges pans de la société québécoise.

IL AIMAIT LES BOXEURS

Il aimait tout de la boxe. L’atmosphère, l’ambiance, les négociations sur et sous la table, mais ce qu’il aimait plus que tout, c’était les boxeurs. Il connaissait leurs rêves, leurs souffrances et leur vulnérabilité. Dans un conflit, il prenait toujours parti pour le boxeur. Après tout, c’était lui qui mangeait les claques sur la gueule.

C’est sans doute le meilleur directeur des sports pour qui j’ai travaillé. Il tétait ses cafés tout l’avant-midi en fumant une flopée de cigarettes. Vers neuf heures du matin, que ce soit à New York ou à Philadelphie, sa voix éraillée te réveillait. Toujours avec un compliment : « T’as une h’stie de chronique à matin, le Bleuet. Le monde va lire ça comme des veaux dans le lait chaud », disait-il. Puis, suivaient les critiques. Tel paragraphe aurait pu être déplacé, telle phrase aurait pu être plus nuancée...

Mais comme c’était une chronique bonne comme du lait chaud pour les veaux, les critiques passaient très bien. Avec l’envie d’en écrire une meilleure le lendemain.

Photo Pierre-Paul Poulin

UN CHAT DE RUELLES

C’est lui qui a convaincu la direction de créer un poste de columnist à La Presse. Aux sports. Foglia, Lysiane Gagnon, Guy Pinard, Claude Piché et les autres sont arrivés après. Il m’a juste demandé si je lisais Dick Young ou Jimmy Breslin quand j’allais à New York. Bien sûr que je les lisais. Ils étaient des modèles inatteignables :

« Je ne veux pas que tu sois Dick Young ou Jimmy Breslin, je veux que tu sois le Bleuet. Juste le Bleuet, mais tout le Bleuet. Je vais toujours t’accoter si ça brasse trop. » Ma première chronique aura été sur Minnesota Fats, le joueur de billard qui était de passage à Montréal. C’était du vrai Gobeil avec son message : « Le Bleuet, va falloir sortir des salons fancy du Canadien... »

C’est vers le bureau de Gobeil que convergeaient les histoires des ruelles de Montréal. Il était le king des chats de ruelles. C’est par lui que j’ai appris à les fréquenter et à y survivre.

En 1980, Gobeil a été mêlé à une aventure qui a fait scandale à l’époque. La RIO lui avait offert 100 000 $ s’il décrochait le combat du siècle entre Roberto Duran et Sugar Ray Leonard. Le grand Gobeil connaissait tout le monde du milieu, et le combat a été présenté à Montréal devant 35 000 personnes. Il est passé à l’histoire comme un des grands combats de tous les temps. Comme celui de Foreman-Ali au Zaïre.

Tous les journalistes des sports de La Presse ont témoigné qu’en aucune façon le grand Gobeil n’avait tripoté l’information. Il était juste maniaque des histoires... comme tous les autres jours de la semaine.

Il a reçu une tape sur les doigts du Conseil de presse et a vite repris ses fonctions. Il adorait Paul Anka, Frank Sinatra, le sax, le blues, jouer aux dés et défendre ses journalistes. Un directeur général ou un promoteur qui exagérait avait le droit à des petites nouvelles de Gobeil. Genre... as-tu le goût qu’on fouille encore plus dans tes affaires ?

Je suis resté son Bleuet jusqu’à sa mort, à Granby, où il était président-éditeur de La Voix de l’Est. Et j’ai gardé contact avec sa fille Johanne toutes ces années.

La vie a de drôles de raccourcis. Je travaille aujourd’hui avec Dany Doucet et Denis Poissant, deux patrons formés à Granby... par Pierre Gobeil.