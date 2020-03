L’épidémie de coronavirus est officiellement devenue une «pandémie» hier, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ayant brandi le mot pour inciter les pays à être encore plus «agressifs» dans leur lutte contre l’infection.

«Nous sommes profondément préoccupés par tant par les niveaux alarmants de propagation et de gravité que par les niveaux alarmants d’inaction» dans le monde, a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, hier.

L’heure est grave puisque le nombre de décès devrait continuer d’augmenter «dans les jours et les semaines à venir», le nombre de pays touchés ayant triplé en deux semaines.

Par exemple, en Iran, il y a actuellement une pénurie d’appareils d’assistance respiratoire et d’équipement pour protéger le personnel soignant.

«Nous avons donc estimé que le COVID-19 peut être qualifié de pandémie», a-t-il déclaré.

«Nous devons être plus agressifs», surtout que plusieurs pays ont montré qu’il est possible de maîtriser la maladie, a rappelé M. Ghebreyesus.

Hier seulement, l’Autriche a annoncé la fermeture de ses écoles et de ses musées nationaux. L’Inde, avec seulement 60 cas sur son 1,3 milliard d’habitants, a suspendu les visas de tourisme et a décidé d’imposer une quarantaine aux voyageurs provenant de sept pays.

Reste que certains pays «manquent de détermination», a critiqué le directeur.

L’OMS a refusé d’identifier les nations qui traînent de la patte. Mais Michael Ryan, directeur du Programme pour les urgences de l’organisme, a toutefois critiqué les pays qui ont décidé que seules les personnes âgées ou revenant de Chine avaient le droit d’être dépistées.

La différence?

C’est la première fois qu’une «pandémie» est déclenchée par un coronavirus, a indiqué M. Ghebreyesus hier. La dernière pandémie remonte à 2009, avec la propagation du H1N1.

Quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie? Une épidémie est une transmission infectieuse hors de contrôle. Mais la pandémie a ceci de particulier que toute la planète est concernée.

Il y a pourtant plusieurs semaines que le virus est présent sur tous les continents, sauf l’Antarctique. «C’est absurde», s’exclame Tatiana Scorza, professeure au département de sciences biologiques à l’UQAM, qui considère que le mot pandémie aurait pu être utilisé plus tôt.

Mais l’OMS a probablement tenu compte du type de propagation à travers le monde avant de sortir cette étiquette, explique Caroline Quach, professeure de microbiologie à l’Université de Montréal.

Il y a quelques semaines, l’Amérique était plutôt épargnée, dans le sens que les cas venaient pratiquement tous de voyageurs arrivant de l’étranger, rappelle-t-elle. Maintenant, des foyers d’éclosion sont apparus aux États-Unis, où des Américains se contaminent entre eux.

Le Canada doit d’ailleurs garder un œil sur nos voisins du Sud, puisque beaucoup d’Américains n’ont pas d’assurance maladie et doivent donc payer les tests de dépistage de leur poche, rappelle la Dr Anne Gatignol, professeure à l’Université McGill.

Canada tranquille

«Cette déclaration [de pandémie] n’est pas une surprise», a réagi Theresa Tam de l’agence de Santé fédérale sur Twitter hier.

«Je pense qu’au Canada, on est assez bien préparés», estime Dr Gatignol. On pourrait toutefois ajouter certains voyageurs à la liste de ceux qui devraient faire une quarantaine à leur retour, comme l’Italie et l’Iran, suggère-t-elle.

D’ailleurs, les cas déclarés au Québec sont encore tous dus à des voyageurs plutôt qu’à des contaminations locales.

Des cliniques de dépistage ont ouvert leurs portes cette semaine. La Ville de Montréal a annoncé que ses transports en commun seraient nettoyés tous les jours.

«Même si on crie à la pandémie», le Québec peut difficilement en faire plus pour l’instant, estime Mme Quach. «Si on n’a pas de cas [de contamination], on ne va pas fermer les écoles», conclut-elle.

-Avec l’AFP, Time et Telegraph