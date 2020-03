Les cours de conduite sont-ils adéquats?

Histoire d’en apprendre davantage sur le contenu des cours de conduite, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Mylène Sévigny, directrice générale du réseau des écoles de conduite Tecnic, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

À ceux et celles qui reprochent à la SAAQ et aux écoles de conduite de ne pas offrir suffisamment d’heures de conduite sur la route, Mme Sévigny souligne que «l’année de l’accès graduel à la conduite, la Socité de l’assurance automobile, pour contrôler les coûts des cours de conduite, impose que le jeune ou que le nouvel apprenti suive ses cours de conduite (15 heures de formation pratique), mais aussi puisse acquérir l’expérience sur un an pendant qu’il est accompagné pour en faire un conducteur plus aguerri.»

Au cours de l’émission, Antoine et Germain sont aussi revenus sur la tenue du Salon de l’auto de New York au cours des prochaines semaines, de la fin de la production de la Dodge Grand Caravan, de la présence de la Toyota Mirai de deuxième génération au Salon de l’auto de Québec et sur le dévoilement des Alfa Romeo Giulia GTA et Porsche 911 Turbo S. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Kia Forte5 et Toyota 4Runner récemment essayés.

Pour conclure l’émission, ils discutent des propriétaires de voitures qui sont tellement fiers de leur bagnole qui vont jusqu’à mentir à leur sujet!

L’émission Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10 h sur QUB Radio.