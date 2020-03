Les organisateurs d’événements de Québec ont le virus à l’œil

Malgré le report du concert de Pearl Jam au Centre Vidéotron, aucun autre spectacle ou événement culturel n’est menacé pour le moment à Québec à cause de l’épidémie de coronavirus qui secoue la planète.

• À lire aussi: Coronavirus: des artistes d’ici doivent remettre des spectacles

Toutes les organisations contactées par Le Journal, hier, ont indiqué qu’elles suivent la situation de très près, mais il n’est pas question d’annulation présentement.

Au Centre Vidéotron, où on attend d’ici le début du mois de juin la visite de Lara Fabian, Tool, les Black Keys, Mika et Slipknot, la programmation est maintenue « à moins d’avis contraire », a fait savoir Québecor Groupe Sports et divertissement dans un communiqué de presse.

Quant au concert de Pearl Jam du 22 mars, on espère le reprogrammer avant la fin de 2020.

Le Salon du livre maintenu

Sauf avis contraire de la Direction de la santé publique, le Salon international du livre de Québec, prévu en avril, est toujours au programme. « On surveille ce qui se passe autour de nous. On est en contact avec la Ville et avec le gouvernement. En ce moment, il n’y a pas lieu de prendre une décision », a dit la directrice des communications, Johanne Mongeau.

Tous les auteurs invités, dont ceux de la France, sont attendus.

Au Festival d’été, dont l’alignement n’a pas été touché pour l’instant, la directrice des communications, Samantha McKinley, a révélé que la vente de billets ne souffre pas de la crainte du virus.

« Nous étions convaincus que ça ralentirait en raison de la place qu’occupe le coronavirus dans les médias, mais étonnamment, ça va très bien. »

Il n’y a qu’au festival Québec BD, qui se tient en avril, qu’on déplore une annulation. L’auteur italien Grégory Panaccione, qui réside à Milan, a renoncé à voyager vers Québec étant donné la mise en quarantaine de son pays.

« La quarantaine se termine le 3 avril, avant notre événement, mais dans un contexte d’incertitude, il ne se voyait pas venir ici et être exposé à une mise en quarantaine à son arrivée à Québec », a signalé Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD.

Hygiène renforcée

Des mesures d’hygiène plus strictes sont néanmoins mises en place au Centre Vidéotron, par mesure préventive, depuis la présentation du Tournoi pee-wee, au mois de février.

En plus de sensibiliser les spectateurs, employés et fournisseurs aux protocoles en matière d’hygiène, plusieurs distributeurs de gel pour les mains ont été installés dans l’amphithéâtre. Les rampes d’escaliers, distributeurs de savons, stations de recharge de téléphone et les boutons d’ascenseur, entre autres, sont stérilisés de façon continue, a assuré Québecor.

Au Salon du livre, on ne pense pas interdire les séances de dédicaces, mais des directives pourraient être données aux participants afin de limiter les contacts physiques.

« On en discute entre nous », a dit Johanne Mongeau, qui reconnaît que le coronavirus fait en sorte « qu’on n’agira pas de la même façon que lors des vingt dernières années ».

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla