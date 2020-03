Maxim Lapierre ne l’avait pas vu venir

L’épidémie mondiale de coronavirus a provoqué l’annulation des séries éliminatoires dans différentes ligues de hockey en Europe.

C’est notamment le cas de la DEL, la première division allemande. Cette situation hors de l’ordinaire touche directement le Québécois Maxim Lapierre, qui joue avec les Polar Bears de Berlin.

En entrevue à l’émission de TVA Sports JiC mercredi, l’ancien attaquant du Canadien de Montréal a avoué que la nouvelle l’a pris par surprise.

Même s’il est déçu, Lapierre croit que les dirigeants du circuit ont pris la bonne décision en mettant prématurément un terme à la présente saison, tel que le recommandait la chancelière allemande Angela Merkel.

«C’est ordinaire, a-t-il commenté. On se bat durant toute la saison pour essayer de se qualifier pour les séries éliminatoires et ça se finit abruptement comme ça... On s’attend aux blessures, mais on ne s’attend jamais à une chose comme celle-là au début de la saison.»

«On voyait dans les nouvelles que ce n’était pas une situation normale, mais on ne pensait jamais que ça allait affecter la saison. Dans le pire des cas, on pensait jouer devant des gradins vides, a-t-il ajouté.

«Je suis convaincu que les autorités ont longtemps discuté des différentes possibilités. Je fais confiance aux gens en place. Je pense que c’était la bonne décision à prendre.»

Bientôt de retour au bercail

Lapierre et ses coéquipiers ont appris la nouvelle dans des circonstances bien particulières.

«Hier, pendant notre souper d’équipe qui devait nous préparer pour les séries, le directeur général nous a annoncé que la saison était terminée. Aujourd’hui, je suis allé à l’aréna pour récupérer mes effets personnels. J’attends une dernière réunion d’équipe et je rentre ensuite à Montréal.»

Père de trois jeunes enfants, Lapierre et sa petite famille reviendront au Québec samedi.

«C’est mieux pour moi de rentrer au bercail et de passer du temps avec ma famille et mes amis. Dans une situation comme celle-là, on se sent toujours mieux chez soi, même si on est bien traité ailleurs.»

Une filière québécoise à Berlin

Lapierre a récolté 34 points, dont 11 buts, en 50 matchs en Allemagne en 2019-2020. Il y poursuivra d’ailleurs sa carrière la saison prochaine.

Il se plaît beaucoup à Berlin, où il a la chance d’être dirigé par plusieurs Québécois.

«Je suis bien entouré ici. Le directeur général de l’équipe, Stéphane Richer, et l’entraîneur-chef, Serge Aubin, sont des Québécois, tout comme l’entraîneur adjoint Gerry Fleming. Je me suis bien amusé à Berlin cette saison.»