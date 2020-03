Six circuits et 14 points pour les Blue Jays

Le Québécois Otto Lopez a croisé le marbre une fois, pour inscrire l’un des 14 points des Blue Jays de Toronto, mercredi à Dunedin, dans un match de la Ligue des pamplemousses.

Envoyé dans la mêlée comme coureur suppléant en fin de cinquième manche, Lopez est venu marquer quelques instants plus tard grâce à un circuit de Santiago Espinal, son deuxième en autant de jours. Le Montréalais d’origine dominicaine a plus tard été retiré à sa seule présence au bâton à la suite d’un roulant au deuxième but.

Dans cette victoire de 14 à 2 face aux Orioles de Baltimore, le frappeur de choix Randal Grichuk s’est signalé avec deux circuits et cinq points produits. Le receveur Danny Jansen a pour sa part réussi un simple, un triple et une longue balle en trois présences au bâton. Bo Bichette et Andy Burns ont également frappé un circuit chacun.

Jeudi, la formation des Jays sera divisée en deux. Un groupe se rendra à Bradenton pour y affronter les Pirates de Pittsburgh tandis que le reste du club restera à Dunedin pour recevoir la visite de l’équipe canadienne junior. Le lanceur ontarien Jordan Romano devrait être au monticule face aux jeunes représentants du Canada.

Bonne sortie pour Strasburg

À West Palm Beach, dans une défaite de 6 à 2 des Astros de Houston contre les Nationals de Washington, le Québécois Abraham Toro a été blanchi en deux présences au bâton.

Le partant des Nationals Stephen Strasburg a permis un point et seulement deux coups sûrs en cinq manches de travail.