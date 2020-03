Le studio québécois Squeeze s'associe à Marvel pour une série télé de Disney+

Le studio québécois Squeeze accède à l’univers de Marvel. Il créera cinq épisodes de la nouvelle série d’animation «What If» qui seront mis en ligne à l’été 2021 sur la nouvelle plateforme Disney+.

«Les dirigeants de Marvel cherchaient un studio d’animation de classe mondiale, capable de les aider à définir un style frais et unique tout en conservant l’essence de leur marque», a indiqué Denis Doré, président et cofondateur de Squeeze, qui a des bureaux à Québec et à Montréal.

Il a senti, lors des premières discussions avec les gens de Marvel, l’an dernier, à Los Angeles, que le courant passait.

«Je suis très fier de constater que la créativité et le talent de nos artistes rayonnent avec force jusqu’à Hollywood», a-t-il ajouté dans un communiqué de presse.

La série «What If» explore des moments cruciaux de l’univers cinématographique Marvel à partir de prémisses inattendues qui conduisent le public dans des territoires inexplorés.

Plus de détails à venir...