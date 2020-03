Coronavirus: annulation des combats professionnels à Montréal

Les galas de boxe prévus les 12, 14 et 21 mars sont annulés en raison du coronavirus.

C'est ce qu'a annoncé la Régie des alcools, des courses et des jeux, suivant les recommandations de la Direction régionale de santé publique de Montréal afin de prévenir la propagation de la COVID-19.

Le gala d’Eye of the Tiger Management (EOTM), prévu jeudi soir au Casino de Montréal et qui devait mettre en vedette le Québécois Steven Butler, fait partie des événements touchés par cette mesure.

Le président de l'organisation, Antonin Décarie, a commenté ces annulations en entrevue à TVA Sports, mercredi.

«C’est décevant pour les athlètes qui se sont préparés très fort pour monter dans le ring et pour les amateurs, a-t-il indiqué. On est vraiment déçus, mais on ne peut malheureusement rien y faire.»

La Direction régionale de santé publique de Montréal a notamment recommandé une «modification du programme d'activités pour éviter celles nécessitant un contact physique rapproché entre les participants», ce qui touche directement les galas de boxe.

L’option de les présenter à huis clos n’a même pas été envisagée, a soutenu Décarie.

«On aurait pu faire ça, mais ça n’a jamais été proposé par la Régie, qui nous a simplement obligés à annuler les combats.»

D'autres annonces à prévoir?

La Régie dit suivre l'évolution de la situation de près. Une décision quant à la tenue des événements prévus après le 21 mars devrait être annoncée sous peu.

EOTM a précisé en soirée que les acheteurs de billets seront remboursés.

Pour ce qui est des bourses offertes aux boxeurs, aucune décision n’a encore été prise. EOTM étudie actuellement la question, a annoncé Décarie.

Le milieu sportif en mode alerte

Dans la LNH, les Sharks de San Jose ont annoncé que leurs trois prochains matchs à domicile, au SAP Center, seront fermés au public. C’est donc à huis clos qu’ils affronteront le Canadien de Montréal (le 19 mars), les Bruins de Boston (le 21 mars) et les Coyotes de l’Arizona (le 29 mars). La même politique s’appliquera à leur club-école, le Barracuda de San Jose, pour ses matchs des 17 et 22 mars.

Les Blue Jackets de Columbus joueront également leurs prochains matchs à domicile sans leurs partisans. Cette décision fait suite à l’annonce du gouverneur Mike DeWine qui a interdit les rassemblements de masse dans l’État de l’Ohio. Les Blue Jackets accueilleront les Penguins de Pittsburgh jeudi au Nationwide Arena.

Dans la NBA, les Warriors de Golden State disputeront tous leurs matchs à domicile à huis clos jusqu’au 21 mars. C’est donc devant des gradins vides qu’ils affronteront les Nets de Brooklyn, jeudi, au Chase Center, à San Francisco. La formation californienne a pris cette décision à la suite de consultations avec les autorités dirigeantes de la ville et du comté local. Elle pourrait prolonger cette mesure préventive selon l’évolution de la situation. Les Warriors ont encore 16 rencontres à disputer au Chase Center d’ici la fin du mois d’avril.

Du côté de la MLS, la rencontre qui était prévue entre les Sounders et le FC Dallas, le 21 mars, au CenturyLink Field de Seattle, a été reportée. Le tout fait suite au décret du gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, qui a interdit les événements publics et privés comptant plus de 250 personnes.

Le match prévu le même jour à San Jose entre les Earthquakes et le Sporting de Kansas City a également été reporté.

Pour leur part, les Silvertips d’Everett et les Thunderbirds de Seattle, deux organisations de cet État évoluant au sein de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, se conformeront à la directive d’Inslee.

Par ailleurs, le match de la XFL qui opposera les Wildcats de Los Angeles aux Dragons de Seattle, dimanche, au CenturyLink Field, sera disputé à huis clos.

Enfin, la NCAA a annoncé que l’accès à ses tournois, dont le March Madness, sera limité. Seuls les employés des équipes et quelques membres des familles de joueurs et de joueuses seront autorisés sur les lieux.

Tennis: six semaines d’arrêt?

Les circuits professionnels de tennis de l'ATP et de la WTA songeraient à suspendre leurs activités pour les six prochaines semaines en raison de la progression du coronavirus.

C'est du moins ce que rapportaient plusieurs médias, dont la BBC et L'Équipe, mercredi.

Le tournoi d'Indian Wells a récemment été annulé tout comme les finales de la Fed Cup, en Hongrie.

Les conseils des joueurs de l'ATP et de la WTA devraient se réunir jeudi, et tout indique qu'ils pencheront pour une suspension des activités.

Ainsi, les tournois de Miami et de Monte-Carlo ne devraient pas être présentés ainsi que des tournois de moins grande envergure comme Guadalajara, Charleston, Bogota, Houston et Marrakech.

Les organisateurs du tournoi de Barcelone avaient déjà annoncé que le tournoi se déroulerait à huis clos.

NBA: Tous les matchs à huis clos?

La NBA devrait annoncer, jeudi, que tous les matchs restants à la saison régulière seront joués à huis clos en raison de la progression de la pandémie du coronavirus.

Selon ce que révélait ESPN mercredi soir, les gouverneurs de la ligue appuient cette mesure qui sera annoncée sous peu par le commissaire Adam Silver

Certaines équipes de la LNH ont emprunté cette voie, notamment les Sharks de San Jose et les Blue Jackets de Columbus. Plusieurs événements ont simplement été annulés ou reportés, tels le tournoi de tennis d'Indian Wells, les Championnats de patinage artistique de Montréal et le Championnat du monde de hockey féminin, en Nouvelle-Écosse, notamment.

Il y a quelques jours, la vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James avait déclaré qu'il ne jouerait pas si les matchs avaient lieu à huis clos, avant de se rétracter.