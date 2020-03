Un 8e cas de coronavirus confirmé au Québec

La ministre de la Santé a confirmé un 8e cas de coronavirus au Québec. Il s’agit d’une personne qui revient de voyage et qui a été prise en charge en Mauricie.

«Pour le moment, les cas que nous avons confirmés sont des gens qui reviennent de voyage ou qui ont été en contact avec des gens qui reviennent de voyage. Il n'y a pas de cas confirmé de circulation dans la communauté», a précisé la ministre Danielle McCann.

La ministre est revenue sur les mesures annoncées par le premier ministre plus tôt dans la journée touchant le personnel de la santé à qui l'on demande de ne pas voyager à l'étranger.

«Il y a une directive qui a été envoyée aux dirigeants des ministères et des organismes du gouvernement du Québec pour qu’ils avisent leur personnel que les déplacements hors-Canada dans le cadre de leurs fonctions ne sont plus autorisés», a-t-elle affirmé.

L’annonce de l’OMS mercredi qui a affirmé qu’il s’agit désormais d’une pandémie est venue confirmer les actions mises en place par le ministère de la Santé et la Direction de la santé publique depuis janvier dernier.

Le gouvernement continue de demander aux personnes qui éprouveraient des symptômes de communiquer avec le 811. Toutefois, le temps d'attente a explosé et tourne désormais autour des 45 minutes.

«Le 811, il y a eu une augmentation exponentielle des appels depuis deux jours, on va faire ce qu'il faut pour rétablir le temps d'attente», a assuré la ministre.

«Dans les hôpitaux, on a ce qu'il faut. On se prépare avec différents scénarios, modérés et plus élevés, où on aurait à délester certaines activités en milieu hospitalier, comme ça été le cas avec le H1N1», d'ajouter Mme McCann.