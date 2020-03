Verglas: près de 13 000 abonnés toujours dans le noir à Québec

Près de 13 000 abonnés d’Hydro Québec sont toujours privés d’électricité dans la région de Québec, en lien avec le verglas et le temps violent de mardi.

• À lire aussi: Verglas: routes glissantes et écoles fermées dans la région de Québec

• À lire aussi: Plus de 42 000 clients sans électricité près de Québec



La société d’État assure que des équipes sont au travail afin de dégager les arbres tombés sur le réseau, la cause de nombreuses pannes.



Mardi, en soirée, plus de 42 000 clients se sont retrouvés sans électricité, également en raison des nombreuses branches cassées.



Plus de détails à venir...