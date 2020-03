LAFLAMME, Joseph



À la maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 29 février 2020, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé M. Joseph Laflamme, époux de Mme Alyce Baillargeon. Il était le fils de feu Lévis Laflamme et de feu Rosa Fecteau. Il demeurait à Sainte-Marie et autrefois de Sainte-Hénédine. La famille vous accueillera au1461 rte du Président-Kennedy NordSainte-Marie(Funérarium Edgar Mercier & fils)le vendredi 13 mars 2020 de 19h à 21h, le samedi 14 mars 2020 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Alyce Baillargeon, ses enfants: Lucie (Jean Bergeron), Suzanne, Marie-Claude (Denis Carrier), Yoland (Marc-André Girard) et Martin (Manon Breton); ses petits-enfants: Guillaume et Alexandre Marcoux, Marie-Ève et Catherine Valois, Véronique, Jérôme et Gabriel Laflamme; ses frères et ses sœurs: feu Thérèse (feu Omer Roy), Marie-Paule (feu Louis-Jules Morin), Raoul (Hélène Baillargeon), Georges (Ginette Piché), feu Eugène (Pauline Roy) et Denise (Jean-Yves Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs: Adrien (Julienne Fleury), Armand (feu Yolande Deblois), Roland (Lucille Gosselin) et Marie-Paule (feu Félix Fleury). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel de la maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis, pour les bons soins prodigués. À la demande de la famille, veuillez remplacer l'envoi de fleurs par un don à : La maison des soins palliatifs du Littoral de Lévis : https://www.mspdulittoral.com/