CHAMBERLAND, Dyna

À Armagh, le 2 mars 2020, à l'âge de 36 ans, est décédée madame Dyna Chamberland, fille de dame France Vézina et de feu monsieur Marius Chamberland. Elle était la conjointe de monsieur Olivier Archambault. Elle demeurait à Armagh.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Olivier; ses enfants : Janie (Alexandre Joyal), Joël, Jasmine et Jennifer ainsi que les enfants de son conjoint Jade et Logan; sa mère France Vézina (feu Marius Chamberland); sa grand-maman Véronique Chamberland (feu Philippe Vézina). Elle laisse également dans le deuil ses deux sœurs : Moyra (Daniel Grégoire) et Nadia (Michel Breton), son frère de cœur Jean-Éric (Magalie) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 10-450, avenue St-Jean Baptiste, Québec QC, G2E 6H5 tél. : 418-683-2323 ou à la Fondation Maurice Tanguay, 280-4815, boul. de l'Ormière, Québec QC G1P 1K6 tél. : 418-627-5527