CUNNINGHAM, Liliane Ouellet



Au Centre d'hébergement de Saint-Romuald, le 8 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Liliane Ouellet, épouse de feu monsieur André Cunningham, fille de feu Marie-Ange Bélanger et de feu Maurice Ouellet. Elle a vécu une grande partie de sa vie à Château-Richer.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Doris Cunningham (Jules), Daniel Cunningham (Marie-Caroline), Eddy Cunningham (Suzanne) et Suzy Cunningham (Conrad); ses petits-enfants : Dave Lessard (Nadia), Cynthia Lessard (Alain), Catherine Cunningham (Nicolas), Alyssa Cunningham (Adryen), Talyana Cunningham (Loïc), Sandy Cunningham et Tobby Cunningham; ses arrière-petits-enfants: Coralie Lessard, Émerick Lessard, Latika Rousseau, Myla Debon-Cunningham et Néah Debon-Cunningham; ses frères et sœurs : Tony Ouellet (Marthe), feu Rock Ouellet (feu Stella), Jean Ouellet (Paulette), Gilles Ouellet (Élizabeth), Jacques Ouellet (Claire) et feu Néville Ouellet; ses belles-sœurs et beaux-frères: Marielle Cunningham (Pierre), Paule Cunningham (André), Guy Cunningham (Chantale) et Luc Cunningham (Nathalie) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Chanoine-Audet et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec Qc, G1S 3G3, www.cancer.ca.