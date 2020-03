RENAUD, André



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 février 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Renaud, époux de madame Claudette Bergeron, fils de feu madame Elmina Bouchard et de feu monsieur Gérard Renaud. Il demeurait à Québec et autrefois à Matane.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Claudette; ses enfants: Isabelle (Vincent Perreault) et Caroline (Mathieu Lefebvre); ses petits-enfants: Laurence, Vincent, Simon et Victor; ses frères et sœurs: feu Lisette (Robert Grenier), feu Jean-Guy, Marcelle, Pierre (Lise Deschênes), Claude (Suzanne Genest) et Claire; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la chaleureuse Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin : 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel :fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.