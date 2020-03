VERMETTE, Jeannine Gonthier



C'est le 2 mars 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, que notre mère Jeannine Gonthier est allée rejoindre son époux feu monsieur Jean-Guy Vermette. Elle demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 9 h 30 à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle manquera à ses enfants: Jocelyn (Isabelle Dubois), Johanne (Martin Gonthier) et Martine Vermette; à ses petits-enfants: Audrey, feu William, Olivier et Matthew Gonthier (Catherine Pelletier), ainsi que Miguël Vermette; ses frères et sœurs: feu Lionel (Marie-Anne Vermette), feu Thérèse (feu Almanzor Fradette), feu Jean-Paul (Fernande Laflamme), Maurice (Thérèse Roy), feu Monique (feu Rolland Laflamme), Lucie (Gérard Asselin), feu Armand (Jacqueline Lemieux), Rachel (Raymond Arsenault), feu Rosaire (Darquise Godbout), Carmelle (Patrick Baillargeon) et Suzanne (feu Rosaire Asselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vermette: feu Clément (Émilienne Breton), Julienne (feu Normand Lapointe), Adrien, Agathe (feu Rolland Laflamme), feu Marthe (Raynald Goulet), Gisèle (Normand Dion), feu Camille (Jeanne-Mance Gosselin) et Nicole (Gérald Vallières); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousin et cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci sincère au personnel du CLSC de Bellechasse et du CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis qui a accompagné maman durant ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer ou à la Fondation Leuco-Dystrophie. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire