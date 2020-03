ENNIS, Sylvie



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 mars 2020 à l'âge de 56 ans, est décédée dame Sylvie Ennis, conjointe de monsieur Antonio Labrecque. Elle était la fille de feu monsieur Placide Ennis et de feu dame Marie-Anna Dompierre. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité,de 13h à 15hsous la direction desElle laisse dans le deuil outre son conjoint Antonio, ses filles et ses gendres : Cynthia Leblond (Martin Lecompte), Sabrina Leblond et Jessyka Labrecque (Johnatan De Champlain Sanfaçon); ses petits-enfants adorés: Danéan Leblond, Louann Leblond, Logann Lecompte; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: André (Marlène Simard), Diane ( feu Gérald Lessard), Jacques (Francine Labrecque), Jocelyne (Gilles Francis), Roland (Anny Saillant), Lise (Jean-Robert Fortin), Anne-Marie (feu Jean Blouin), Linda, Pierre (Johanne Lachance) et elle était la soeur de feu Ginette ; les membres de la famille Labrecque et sa belle-mère Anna Harton (feu Wilfrid Labrecque), Benoit (Solange Duchesne) et elle était la belle-sœur de feu Guy. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0,