LEPAGE, Géraldine



À l'hôpital du Saint-Sacrement, Québec, le 1er mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Géraldine Lepage. Née à St-François I.O., le 5 juillet 1931, elle était la fille de feu dame Pétronille Labbé et de feu monsieur Anselme Lepage. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Lepage laisse dans le deuil ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Liliane (Jean-Noël Fortin), Élisabeth, Jeannette Labbé (feu Roch), Lucette Lord (feu Germain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre tous ses frères et sœurs qui l'ont précédée. La famille remercie tout le personnel du Manoir Sully pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Tél: 1-888-473-4636.Les funérailles sont sous la direction de