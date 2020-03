21 000 personnes au Centre Bell, zéro spectateur à la boxe

Essayez de m’expliquer. On annule ce soir une soirée de boxe hyper contrôlée au Casino de Montréal pour la sécurité des athlètes et des spectateurs.

Tout en gardant ouvert le Casino et sa clientèle à risque parce que souvent âgée.

Mais à huit minutes de là, au Centre Bell, 21 000 spectateurs et 36 joueurs suant, crachant et soufflant dans l’effort seront en sécurité pendant le match du Canadien.

On annule deux galas de boxe ce soir et samedi tenus devant 500 spectateurs à qui on peut spécialement laver les mains, mais au Centre Bell, avec des joueurs russes, suédois, finlandais, américains qui ont reçu de la visite au cours des dernières semaines, on va être en sécurité. Et les 21 000 spectateurs seront à l’abri du coronavirus.

Expliquez-moi à matin. Parce qu’hier soir à 22 heures 30, quand j’ai réécrit cette chronique, personne n’était capable de trouver des raisons à ces décisions.

Surtout que la toute-puissante NBA venait de suspendre sa saison. Y avez-vous pensé ? Des milliards de dollars jetés aux orties.

Et que Donald Trump clouait au sol tous les avions venant ou partant pour l’Europe.

LE CENTRE-SUD SOLIDAIRE

C’est une catastrophe pour la boxe, pour les athlètes qui se sont entraînés et qui ont voyagé du Mexique et pour les promoteurs et diffuseurs. TVA Sports faisait un travail admirable cette semaine. Le gala de GYM prévu pour le 21 mars a été annulé lui aussi.

Mais pourquoi agit-on avec la terreur du coronavirus à la salle de spectacles du Casino et pas au Centre Bell devant une foule 42 fois plus grosse ?

Si on a raison au Casino, alors on a tort au Centre Bell. Et si on a raison au Centre Bell, on a tort au Casino. C’est un ou l’autre.

Selon mes informations, c’est la Direction régionale de santé publique de Montréal du Centre-Sud qui a émis ses recommandations vers 16 heures auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Mon collègue Mathieu Boulay vous livre l’intégralité des recommandations.

Tout ce qu’il y a dans ces recommandations s’applique au match de hockey du Canadien et à toutes les activités sportives au Québec, à part les échecs.

Le Centre Bell dépend de la Direction régionale de la santé de Ville-Marie et non du Centre-Sud. On est sans doute moins Québec solidaire dans Ville-Marie que dans le Centre-Sud. Je cherche l’explication.

PASSER À L’ACTION

Si les dirigeants de nos gouvernements décident après étude et réflexion de suspendre la vie publique au Québec, je vais les appuyer. Les droits collectifs de toute la population doivent en certaines circonstances prévaloir sur les droits individuels. Mais on doit cependant être cohérents. Et agir après mûre réflexion. Je n’aime pas que des fonctionnaires d’un district condamnent 500 personnes et que d’autres fonctionnaires à côté laissent 21 000 personnes courir un risque si grave qu’on annule un événement à huit minutes de là.

Et on entre dans une autre problématique. À Québec, on fait déjà des pressions pour que le gala de boxe du 28 mars soit présenté. Même sport, des boxeurs qui viennent de partout et 10 fois plus de spectateurs. Allo Houston !

La direction de la Régie des alcools, des courses et des jeux attend la recommandation de la Direction régionale de santé publique de la Vieille-Capitale pour prendre une décision. Maintenant que le Centre-Sud a obtenu l’annulation des galas à Montréal, quelles histoires peut-on inventer à Québec pour justifier la poursuite des opérations ?

Et dernière question, pourrait-on permettre à Camille Estephan et à Yvon Michel de présenter leurs galas à huis clos en se servant de la télévision pour rejoindre les amateurs ?

Faudra sans doute enrober les boxeurs dans le Saran Wrap pour éliminer les « fluides corporels », comme on l’écrit à la Régie.

Et au Centre Bell alors ? On va interdire les bagarres pour éviter que le poing des joueurs ne touche à la sueur de l’adversaire ?

QUE LE GOUVERNEMENT PRENNE LES DÉCISIONS

La santé des gens est trop importante pour laisser des dirigeants de fiefs prendre les décisions. Les dirigeants de la NBA n’ont pas attendu les ordres du gouvernement américain. Ils ont pris la décision parce que leur évaluation du risque le justifiait. Et ils n’ont pas fermé Dallas et laissé jouer Los Angeles. On a été cohérent. C’est ce qui me tarabuste dans ce qui s’est passé en soirée hier soir à Montréal. Où est la cohérence ?

Au Québec, chez nous, c’est au ministère de la Santé à prendre les décisions. C’est au ministère de la Santé qu’on a une vue d’ensemble de la situation et qu’on est capable d’évaluer les risques réels.

S’il faut fermer le Québec pendant un mois, qu’on le fasse. Mais pas village par village et centre commercial par centre commercial. Surtout, que la décision soit prise par ceux qui ont été élus pour prendre les décisions. Et qui ont les moyens d’être informés. François Legault a l’intelligence et la poigne qu’il faut. Au moins autant que Donald Trump.

Alors, on aurait confiance. Et ce serait déjà beaucoup...