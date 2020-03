BOIVIN, Jules



Au centre d'hébergement de Saint- Anselme, le 27 février 2020, à l'âge de 91 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Jules Boivin, époux de feu Anita Drolet. Fils de feu Jean-Baptiste Boivin et de feu Yvonne Hamel, il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Marc Bélanger) et Gaétan (Johanne Racine); ses petits- enfants: Mélissa Bélanger (Nicolas Corriveau), Sarah Bélanger (Jérôme Morissette), Pierre-Luc Bélanger (Maryse Corriveau), Justin Bélanger (Josée Gaudreault) et Keven Boivin (Rosemary Proulx); ses arrière-petits-enfants: Benjamin Corriveau, Zachary Corriveau, Gabrielle Morissette (Dominic Chevrette), Michaël Morissette, Éliot Morissette, Léa Bélanger, Jade Bélanger, Naomy Bélanger et Zoé Bélanger; ses frères et sœurs : feu Simone (feu Émile Myrand), feu Paul-Émile (feu Florence Robitaille), feu Marcel (feu Antoinette Beaumont), feu Fernande (feu Pierre Hamel), feu Alberte, feu Lionel (Thérèse Morin), feu Robert (Colette Paré), feu Léo (feu Thérèse Robitaille) et Roland (Madeleine Bédard) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: feu Gérard (Colette Lefrançois), feu Lucien (feu Yvette Boivin), feu Georges (feu Aline Tardif), Jacqueline (feu Omer Boiteau) (François Thériault), Jean-Luc (feu Odile Trépanier), feu Roland (Christiane Béland) et Annette (Paul-Henri Hamel). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 13 mars 2020 de 19h à 21h ainsi quede 9h à 9h45.La famille désire remercier les résident(e)s et les employés de l'Accueil Notre-Dame de Buckland Inc. pour leur patience, leur soutien et leur dévouement, particulièrement Mme Marie-Paule Aubin, qui a été son ange gardien pendant son séjour ainsi que le Centre d'hébergement de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués en soins de confort. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec (1040, avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Boivin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com