HARRIS, Tristan Alden



À son domicile de Redmond WA, le 1er février 2020, à l'âge de 23 ans et 11 mois, est décédé Tristan Alden Harris, fils de feu madame Cynthia Mae Stox et de monsieur Alden Thomas Harris. Il laisse dans le deuil son père Alden Thomas Harris, son demi-frère Logan Harris et sa demi-sœur Marlo Harris; sa grand-mère madame Diane Rousseau Stox (feu monsieur Charles W. Stox), sa grand-mère Barry Jo Simms (Georges Simms), son grand-père Alden Harris (Nancy Harris). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.