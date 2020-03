BLANCHET, Roger



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 25 février 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roger Blanchet, époux de feu dame Aline Anctil et conjoint de madame Andrée Bernier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Hélène Barde) et Guy; son petit-fils Jeffrey (Éli-Anne Tanguay), son arrière-petit-fils Jackson, sa conjointe Andrée, il était le frère de: feu Raymond (Huguette Berger), feu Gabrielle (feu Alphonse Dumas), feu Rita (feu Léo Duval), feu Hervé (feu Annette Bourgault), feu Gemma (feu Raoul Nadeau), feu Jeannine (feu Anatole Robichaud). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Anctil et Bernier, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel du Printanier de la Résidence Mgr Deschênes, ainsi que le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la