GAUTHIER, Paul-Émile



Au C H U - C H U L, le 3 mars 2020, à l'âge de 89 ans et 6 mois, est décédé monsieur Paul-Émile Gauthier, époux de madame Lucie Sirois, fils de feu madame Alberta Bélanger et de feu monsieur Pierre Gauthier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Claude Royer), Jocelyne (Denis Darveau) et Benoit (Manon Labbé); ses petits-enfants : David (Annie-Pier), Nicolas (Marie-Joëlle), Stéphanie (Maxime); ses arrière-petits-enfants : Alexis, Gabrielle et Élodie. Il sera regretté par ses beaux-frères et belles sœurs : Jean-Paul (Jacqueline), Thérèse, Pierrette, Michel (Colette) et André (Nicole), ainsi que par de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le dernier de sa famille défunte; il rejoint les membres de sa famille : Thérèse, Pierrette, Lisette, Georges-Henri, Raymond et Jean-Marie, ainsi que son petit-fils Vincent. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 13 mars 2020, de 18 h 30 à 21 h 30, samedi 14 mars 2020, de 9 h à 10 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.org.Des formulaires seront disponibles sur place.