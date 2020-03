CAMIRÉ, Philippe



À Québec, le 8 mars 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Philippe Camiré, conjoint de dame Thérèse Maranda. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesà partir de 12hLa direction des funérailles a été confiée à laOutre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Claude et Luc; sa sœur Colette; sa belle-fille Florence; son beau-frère Jacques; et ses petits-enfants: Rachel et Vincent; ainsi que plusieurs parents et amis. En guise de sympathie, un don en la mémoire de Philippe Camiré à la Fondation Québécoise des Vétérans (305, boul. des Anciens-Combattants, Sainte-de-Bellevue QC, H9X 1Y9, téléphone sans frais : 1 877 711-8484, site Internet : www.deretourenforce.ca) serait apprécié.