TREMBLAY, Paul-André

Capitaine



À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 27 février 2020, à l'âge de 88 ans et 6 mois, nous a quittés Capitaine Paul-André Tremblay. Il était l'époux de feu dame Marie-Thérèse Perron et il demeurait à l'Isle-aux-Coudres.L'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis, en l'église Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, samedi, jour de la Liturgie, à compter de 14h. Capitaine Paul-André Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: André, Marie-Josée (Pierre-A. Thibaudeau), feu Roberto; son petit-fils Pierre-Luc; ses sœurs: Angéla (feu Jean-Paul Desrochers), Marie (feu Paul Paré), Thérèse (feu Fernand Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perron; ses filleules: Violette Bouchard, Marlène Tremblay et Carole Perron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Il est allé rejoindre son épouse Marie-Thérèse Perron, son fils Roberto, ses frères et sœurs: Rose Aimée (feu Wenceslas Desgagné), Annette (feu Jean Yves Dufour), Laurent (feu Alice Mailloux), Joachim (Rosanne Bouchard), Rosaire (feu Rosanne Fortin). Un merci spécial est adressé au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Baie-Saint-Paul ainsi qu'à celui du CLSC pour l'excellence des soins prodigués et pour leur dévouement et, plus particulièrement à Mme Jasmine Proulx qui l'a accompagné dans les derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul ou à l'Ancrage de l'Isle- aux-Coudres. Les formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la