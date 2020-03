GAUVIN, Jean-Guy



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau, le 19 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Gauvin, époux de feu dame Lucie Croteau, fils de feu dame Laetitia Drolet et de feu monsieur Joseph Gauvin. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil; ses enfants : Guylaine et Caroline (James Smith); ses petits-enfants : Jack et Isabelle; ses frères et sœurs : feu Cécile (feu Maurice Fournier), feu Raymond (Thérèse Crépeault), feu Alyre (feu Georgette Crépeault), feu Marcel (Yvette Brousseau), feu Pauline, feu Jacqueline, feu Carmen (feu Robert Desroches), Gilles (feu Thérèse Gauthier), Rolande (feu Philippe Boutin) et Colette (Georges Boutin); ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Croteau et Gosselin : feu Gemma Croteau (feu Patrice Couture), feu Michelle Croteau, feu Robert Croteau (Solange Charest), Marthe Croteau (Yvon Samson), Francine Croteau (feu Ivan Lavoie), Andrée Gosselin (Michel Gaumond) et Bernard Gosselin (Michèle Drouin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC Chauveau ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec Qc G1S 3G3 ou cancer.ca