LECOURS, Roger



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mars 2020, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé Roger Lecours, conjoint de madame Rita Toussaint, fils de feu Denise Blouin et de feu Wilfrid Lecours. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil sa conjointe Rita Toussaint; sa fille Jessica, ses petits-enfants Xavier et Éloïse Rousseau, leur père Jean-René Rousseau (Geneviève Laganière); il était le frère de feu Jean-Pierre (feu Thérèse Ringuette), feu Gemma (feu Claude Lelièvre), feu Wilfrid (feu Monique Plamondon), Patricia (feu Maurice Patry), feu Jeannette (feu Alfred Patry), Yolande (Conrad Cousineau), feu Gérard (Marguerite Parent), Jean-Claude (Louise Montminy); il sera aussi regretté par les membres de la famille Toussaint; ses beaux-frères et belles-sœurs : René (Julie Cloutier), Ginette (Gaétan Bussières), Maurice (Sylvie Tanguay); ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix