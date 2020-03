GINGRAS, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mars 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Roger Gingras. Il était le fils de feu René Gingras et de feu Gemma Beaudoin. Il demeurait à St-Romuald, autrefois à St-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h,Il laisse dans le deuil ses enfants: Hugo (Lisa Gingras) et Sabrina (Karl Béchard); ses petits-enfants bien- aimés: Keegan, Cohen et Noa; ses frères et sœurs: Jeannine (feu Claude Pouliot), Yvonne (Donald Goulet), Marcel (feu Jeannette Lajoie), Raymond, Robert (Diane Héon), Nicole (feu Robert Bilodeau), Lucie, Monique (Jean-Pierre Bernier), Réal (Sonia Pichette), Michel (Lucie Whittom), Denis (Julie Tanguay), Diane (Normand Goupil), Denise (Jocelyn Laprise), Ronald (feu France Bisson), Thérèse et Mario (Chantale Aubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant du Centre d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui lui ont prodigué des soins exceptionnels pendant de nombreuses années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 1Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Gingras a été confié pour crémation à la