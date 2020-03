RAYMOND, Pierre



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 5 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Pierre Raymond, époux de dame Colette Hallé, fils de feu Joseph Raymond et de feu Éva Lefrançois. Natif de Trois-Rivières, il demeurait à Québec.le samedi le 14 mars 2020 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette, sa fille Caroline (Jacques Boulanger); ses petites-filles : Marie-Eve (Maxime Tremblay), Sophie (Marc-André Fortin) et Catherine (Sean Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hallé : Jean-Guy (Georgette Breton), Jacqueline (Raynald Fournier), Marielle (Marc Desroches), Lise (feu Earle Ross) (Claude Bonneville), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). L'ont précédé ses sœurs : Jacqueline (Maurice Blouin), Gisèle (Julien St-Louis), Réjane et son frère François. Merci du fond du coeur au personnel du Centre d'hébergement du Boisé qui, par leurs soins attentionnés et par leur présence, ont contribué à son mieux-être et ainsi adoucir ce passage obligé de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal QC, H2L 0B6.