OUELLET, Yvette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 février 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Yvette Ouellet, conjointe de feu monsieur Réjean Lafontaine, fille de madame Mariette Lavoie et de feu monsieur Ernest Ouellet. Elle demeurait à Lévis. Elle était la mère de: feu Raynald et feu Evans (Nancy Vaillancourt). Elle laisse également dans le deuil, outre sa mère, ses petits-fils: Naëvan et Jasnaël; ses frères et sa soeur: feu Raymond, Micheline (Henri-Paul Simard), Maurice (Sylvie Marier); sa filleule Katia, son neveu Dave, ses nièces: Karine, Jessica, Émilie, Alysson; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafontaine: feu Jean-Marie (feu Marie-Colombe Vallières), feu Edouard (Micheline Fournier), Rita (feu Jean-Marie Lacasse), feu Léonce (Anita Corriveau), Marielle (Jean-Yves Roy), feu Germain, feu Linda; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement France Bouchard, Jeannot Tremblay, Sonia Bouchard, Simon Rouleau, Réal et Marielle Bouchard, Martin Bernard, Chantal Breton, Emilien Bissonnette, Colette Lavoie, Lise Larouche, Diane Bergeron, Daniel Brousseau et Josée Simard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie.