ALAIN, Guy



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 9 mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Guy Alain, époux de madame Monique Allen, fils de feu monsieur Wilfrid Alain et de feu madame Alice L'Hébreux. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Lise (Carmine Chilelli) et Michelle (Joseph Elfassy); ses petits-enfants: Nathaniel (Tobey Mandel), Sascha (Shay Elfassy), Laurie Elfassy (Laurent Elkrief) et Darcie Chilelli-Eaton (Jamie Eaton); ses arrière-petits-enfants: Lev Elfassy, Oliver et Lucie Eaton; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Léo (Darquise Boutin), Marcel (Florence Vallières), Roger (Yolande Verreault), Robert (Rita Gagnon) et Thérèse (Arthur Dumont); son beau-frère Gilbert Allen (Shirley Summers). La famille tient à remercier Dr Paquette, Dr Giard, ainsi que tout le personnel soignant du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et de la résidence les Marronniers pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera auà compter de 10h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie de Saint-David.