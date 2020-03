BLOUIN, Stéphanette



Après un court séjour au département de gériatrie et malgré un désir incessant de retourner chez elle terminer ses derniers jours, notre adorable maman, Stéphanette Blouin, nous a laissé un dernier souffle de tendresse, le 6 février 2020, à l'âge de 92 ans et 2 mois, au centre Hospitalier de l'Université Laval. Épouse de feu Frank McManus, fille de feu Justine Côté et feu Émile Blouin. Elle demeurait à Sainte-Foy.Elle rejoint ses parents, frères et sœurs et son bel amoureux Frank à qui elle parlait tous les jours. Tu as tant donné, repose-toi maintenant, mais pas trop car tu dois reprendre du bon temps avec ces derniers, les embrasser, danser, jouer, etc. Ses enfants recevront les condoléances , en présence des cendres, aude 9h à 10h45.Notre belle maman, laisse dans le deuil ses quatre enfants: Gary (Nicole Lebel), Bob (Micheline Roy), Joyce, June (Michel Labrecque), ses petits-enfants: Yannick, Cassey (Guylaine Brassard), Francis (Christine Simoneau), Jessica (Patrick Poulin), Kelly (Samuel Plamondon), Bryan (Christine Martel), Jean-Sébastien, Kim (Daniel Gagnon), Méghan, Molly et Alexis, et ses arrières petits-enfants: Calvin, Owen, Dylan, Noah, Lucy, Pierre, Émile, Liam, Tristan, Kalvin, Andy, Akian et Élizabeth. Son beau-frère Dennis McManus (Odette Michaud), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un merci sincère à toute l'équipe du département de gériatrie, infirmiers(ières), infirmiers(ières) auxiliaires, préposés et les médecins pour les soins et pour leur accompagnement envers notre mère. Nous en serons à jamais reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer (625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec), Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.