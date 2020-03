PELLETIER, Gisèle



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 3 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Gisèle Pelletier, fille de feu madame Béatrice Côté et de feu monsieur Alphonse Pelletier. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en privé à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son fils: Michel Vaillancourt (Louise Côté); son frère Robert (Rose-Ange Larouche); sa sœur Denise (Jacques Debisschop), ainsi que plusieurs parents et ami(e)s plus particulièrement Francine Castonguay et Fernand Jean.