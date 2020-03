MASSICOTTE PARENT, Andrée



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 12 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Andrée Massicotte, épouse de feu monsieur Guy Parent. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Elle était la fille de feu monsieur Albini Massicotte et de feu madame Jeanne Boutet. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, Beauport. Madame Massicotte laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Sylvie Allard), Jean (Murielle Parent) et Michel (Diane Gingras); ses petits-enfants: François et Stéphanie (Lee Kiley), Marylise (Éric Laflamme) et Gabriel, les fils de Murielle: Jean-Philippe Rochette (Stéphanie Gingras-Lord) et François Rochette (Kim Veillette); ses arrière-petits-enfants: Ludovic, Antoine, Arnaud, Raphaëlle et Madeleine; ses beaux-frères et sa belle-sœur: Georges Plante (feu Jeannine Massicotte), Ruth Bolduc (feu Jacques Massicotte) et Alain Lévesque (feu Claire Parent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la mère de feu Louise Parent. Un remerciement spécial au personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut St-Laurent et Côté-Jardins, 4770, rue St-Félix, St- Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0K9 téléphone: 418-780-8179 Courriel: info@fondationjhsl-cj.ca