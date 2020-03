COLLIN, Cécile



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 3 mars 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Cécile Collin, épouse de feu Roland Langevin et fille de feu Joseph Collin et de feu Simone Plante. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Diane Cadoret), Yvon (Nicole Leboeuf), Dany, Manon, Caroline (Carl Mercier), ses petits-enfants : feu Éric, Rémi, Karianne, Kim, Raphaël et Samuel; ses arrière-petits-enfants: Emy, Evan, Zach, Henrik, Jade, Maïly et Coralee; ses frères et sœurs de la famille Collin: Thérèse (feu Robert Boulet), Jean-Paul (Liette Pelletier), Georges (Jeannette Bolduc), Jeannette (feu Bertrand Boulet), Henri-Louis, Rita (Daniel Côté), Denis (Agathe Pelletier), Marie-Jeanne, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langevin: Jeanne (feu Fernand Roy), feu Élise (feu Jean-Paul Collin), feu Lionel (Thérèse Nadeau), feu Roger (feu Simone Gamache), feu Émilienne (feu Paul-Aimé Larose), Lucille (Robert Schingh), feu Liliane (feu André Lemieux), Benoît (Gerty Chouinard), Mariette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 9h00 à 12h30.La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués à leur mère.