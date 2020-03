CARRIER, Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mars 2020, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Émile Carrier, fils de feu madame Berthe Carrier et de feu monsieur Wilfrid Carrier. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Georgette et Raymonde. Il était également le frère de: feu Marie (feu Antoine Bergeron), feu Irène (feu Marcel Martineau), feu Wilfrid junior, feu Philippe (Céline Labrie), feu Juliette (feu Fernand Simoneau), feu Omer (feu Pierrette Carrier), feu Maurice, feu Gisèle (feu Noël Dumont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12 h à 14 h 45.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis de l'unité des soins intensifs pour les bons soins prodigués.