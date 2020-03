GIRARD, Florence



À Chicoutimi le 26 février 2020, à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédée dame Florence Girard, épouse de feu M. Gilmond Tremblay. Entourée de ses filles, de sa famille, elle nous a quittés sereinement et tout en douceur. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, audu Domaine Forget5 Rang St-AntoineSt-Irénéesamedi le 14 mars de 9h à 10h45, suiviL'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Arlette (feu Guy Desbiens, Michel Gilbert), Michelle (feu Benoit Savard), feu Hélène (François Blain), Francine (Mario Parent), Anne (Serge Poirier) et Sonia (Éric Maltais); ses petits-enfants: Chantale et Luc Desbiens (Catherine Maltais), Guillaume et Philippe Racine (Émilie Bouchard), Ariane Trottier-Tremblay (Vincent Letellier), François-Pier (Thalia-Ann Côté-Ortiz) et Laurent Nadeau (Audrey Blais), Rachel Tremblay-Côté (Rafael Lebrun-Gauvin), Alexandre (Sharen Karoubi) et Dominic Maltais-Tremblay; ses arrière-petits-enfants: Nataniel, Sarah-Eve, Simone, Flavie, Maria, Noémie, Camille, Béatrice, Louis, Albert, Margot, Jasmine, Rose et Victor; ses frères et sœurs: Micheline (George Simard), Paula, Ghislaine, Jean-Jacques (Madeleine Girard) et France (Claude Rhainds), sa belle-sœur Rita Tremblay (Joseph-Aimé Audet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle est allée rejoindre: ses parents Ludger et Marie-Emma, son époux Gilmond, sa fille Hélène, ses sœurs: Aline Girard (Léon Duchesne), Jeanne-D'Arc Girard (Wilbrod Duchesne), Yolande Girard (Antoine Simard); ses beaux-frères: Paul-Émile Tremblay (Germaine Dufour), Luciano Tremblay (Rolande Pilote), Amédée Tremblay (Madeleine Pilote) et Marcel Tremblay (Jeannine Tremblay). La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Parkinson Québec (www.parkinsonquebec.ca), des formulaires seront aussi disponibles à la salle. Les funérailles seront dirigées parCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaie G5A 1H4