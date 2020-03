BERNIER, Gaston



Au CHSLD de Montmagny, le 7 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gaston Bernier, époux de feu Mme Léona Garon. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 13 mars de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Carmen Fortin), Gaétan, Chantal; ses petits-enfants: Richard Bernier (Marie-Pier Pelletier), Julien Bernier, Sébastien Bernier, Jérôme Guay (Marie-Philippe Chabot), Anthony Guay (Megan Girard); ses arrière-petits-enfants: Jules-Alexandre Guay, Rosalie Guay, Flavie Bernier et Julianne Bernier. Il était le frère de: Gilberte (feu Arthur Guimont), Ghislaine (feu René Giasson). De la famille Garon, il était le beau-frère de: feu Gilles (feu Lydia Angelini), feu Maurice (feu Thérèse Bergeron), feu Cécile (feu Roland Bouchard), feu Alexis (feu Marie-Anna Pelletier), feu Rita (feu Jules Lessard), Edith (Marcel Bélanger), feu Nelly (feu Paul Dumoulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.