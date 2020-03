CLOUTIER, Claudette Grenier



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 10 mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Claudette Grenier, épouse de feu monsieur Jean-Robert Cloutier, fille de feu madame Laura Marcoux et de feu monsieur Paul-Henri Grenier. Elle demeurait à Saint-Apollinaire, autrefois à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Elisabeth (Lucien Blouin), Jean-François (Lorraine Piché) et feu Eric; ses petits- enfants: Marc-Antoine Blouin (Mélissa Morin), Geneviève Blouin (Mohamed Rebaï), Marjorie Bourget-Cloutier (Maxim Bédard), Jennyfer Bourget-Cloutier (Frédéric Roussin); ses frères et sœurs: Thérèse, Laurianne (Jos Lemieux), Cécile (feu Maurice Igonène), René (Madeleine Laflamme), Gilles (Christianne Roy) et feu André; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: feu Jeannine (feu Patrice Anctil), Armand (feu Ghislaine St-Hilaire), Aline (Edouard Kaufman), Pauline, feu André (Madeleine Bastien), Daniel (Nicole Lacaille) et Françoise. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h 30 à 10 h 45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Un merci particulier au personnel du CHSLD de St-Apollinaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél.: 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web: www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.