BRADETTE, Jean-René



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 24 février 2020, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-René Bradette, conjoint de madame Yolande Giguère. Il était le fils de feu madame Gertrude Bissonette et de feu monsieur René Bradette. Il demeurait à St-Tite-des-Caps.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe; sa fille Micheline Bradette épouse de monsieur Guy Trudeau; son petit-fils Jean-Simon Gravel et sa conjointe Sabrina Bernier; ses frères et ses soeurs: feu Marcel (feu Huguette Boucher), feu Arthur (Lise Fontaine), Louisette (feu Gérard Goulet), André (Claudette Lachance), feu Rita, Jeannine (Adrien Mercier), feu Fernande (feu Roger Côté), feu Huguette (feu Émilien Bourget), Diane (Jacques Corbin), Nicole, Doris (Yvon Vachon), Francine (Patrice Roy); son beau-frère feu Omer Giguère (Hélène Pelletier) ainsi que sa tante Marie-Paul Tremlay (feu René Giguère, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille tient à remercier tout spécialement la Dre Michèle Pépin ainsi que tout le personnel de l'Hôpital l'Hôtel- Dieu de Québec et l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré,(Québec) G0A 1E0 ou à la Société Canadienne du Cancer, 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.