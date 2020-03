GAGNON, Thérèse Lavoie



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert (L'Oasis), le 7 mars 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Thérèse Lavoie, épouse de feu monsieur Yvon Gagnon, fille de feu Raoul Lavoie et de feu Marie Laure Fortin. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Linda (Daniel Tremblay), Jean-François (Céline Bernier) et Patrice (Catherine L'Espérance); ses petits-enfants: Éric, Maxime, Mélissa, Marie-Pier (Daniel Després), Marc-André (Stéphanie Ouellet), Sophie-Laurence, Isaac, Maëllie, Ange-Ellia, Victor-Elie et Emma-Rose; ses arrière-petits-enfants: Livia, Alice, Charles, Rose et Florence; ses frères: feu Fernand (feu Gaby Poulin) et Hervé (Claire Gauthier); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: Guy (feu Monique Vallée), Madeleine (feu Jacques Lapointe), feu Thérèse (feu Rodolphe Villeneuve), Henri (Murielle Potvin), Laurier (Henriette Tremblay), Huguette (feu Armand Tremblay), feu Gisèle (Thomas Boudreau) et feu Lisette (feu Carol Langlois); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du Centre L'Oasis. La famille vous accueillera aule samedi 14 mars de 19h à 22h et le dimanche 15 mars à compter de 14h.et sera suivie de la mise en niche au Columbarium Claude Marcoux.