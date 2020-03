BOUCHARD, Madeleine



À Québec, le 8 février 2020, est décédée dame Madeleine Bouchard, à l'âge de 89 ans. Elle rejoint dans l'éternité ses parents Alice Boudreau et Albert Bouchard. Native de Hull, elle a passé la première moitié de sa vie dans la région d'Ottawa. Venue à Québec pour occuper un poste à la fonction publique provinciale, elle cumulera différentes affectations dont deux séjours à la Délégation générale du Québec à Paris. Tout au long de sa carrière, on a reconnu son haut niveau de professionnalisme. Madame Bouchard a, toute sa vie, eu le souci d'offrir son temps. Elle a été fort appréciée au sein de plusieurs organismes dont Tel-Aide Outaouais et dans la paroisse Saint- Dominique où elle a été très engagée dans plusieurs services. Elle laisse dans le deuil quelques parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres au cimetière Saint-Rédempteur (Hull) aura lieu à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294 https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all