WISEMAN, Magloire



À la Résidence Auberge Aux 3 Pignons, le 4 mars 2020, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédé monsieur Magloire Wiseman, époux de madame Rachel Cloutier, fils de feu madame Marie-Blanche Tanguay et de feu monsieur Joseph Wiseman. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 15 h 45 h.Il laisse dans le deuil son épouse Rachel Cloutier, sa fille Marie-Josée, son fils Rémy (Nathalie); il était le frère de Thérèse (André Houde), Gilles (Carole Samson), Raymond (feu Colette Beaulieu), feu Desneiges (feu André Trudel), feu Albert (feu Thérèse Drolet), feu Dollard (feu Monique Lamothe), feu André, feu Lucien (feu Jacqueline Beaudin), feu Madeleine (feu Hugues Beaudoin), feu Claude (feu Jocelyne Debellefleur), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs Luce et Jean-Marc Thivierge, Alyce et Jean Claude Pageau, Denise et Michel Roy, Gracia, Aimé-Rose et feu Aimé Rancourt, feu Réal, feu Alyre et Louisette Gagnon, feu Michel, feu Noel Cloutier et feu Bernadette Couture. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Handicapés respiratoires de Québec, 1001, route de l'Église, bureau 204, Québec, G1V 3V7 ahrq@videotron.ca; www.ahrq84.ca Des formulaires seront disponibles sur place.