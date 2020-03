CHANTAL, Armand



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 24 février 2020, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Armand Chantal, fils de feu monsieur Antonio Chantal et de feu madame Germaine Jacques. Il demeurait autrefois à Pont-Rouge.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 11h sous la direction de laMonsieur Chantal laisse dans le deuil la mère de son fils Marie-Rose Grégoire, son fils Sylvain (Isabelle Boutin), son petit-fils Yannick, le demi-frère et la demi-sœur de Sylvain: Daniel Dorval et feu Francine Dorval; ses sœurs: Sylvie Chantal, Françoise Chantal (Fernand Lachance) et Régina Chantal (feu Roland Paquet, feu Henri Langevin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel soignant du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à Les diabétiques de Québec, 3175, chemin de Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec) G1W 2K7 www.lesdiabetiquesdequebec.com. Les formulaires seront disponibles à l'église.