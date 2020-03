MATHIEU, Paule



À la Maison Michel-Sarrazin, bien entourée de sa famille et de ses ami(e)s, le 1er mars 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé madame Paule Mathieu. Elle rejoint son père Léopold. Native de Thetford Mines, elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil sa mère Denise Nadeau, son fils Keven Geraghty et sa conjointe Caroline Lafontaine, sa sœur Nancy et son époux Steven Geraghty, sa nièce Shana et son neveu Stacy Geraghty; plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour tous les bons soins prodigués à Paule. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 13 mars 2020 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, https://www.michel-sarrazin.ca/.