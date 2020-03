LOIGNON, Jean-Paul



Au Centre d'Hébergement Champlain-de-l'Assomption, le samedi 29 février 2020, à l'âge de 86 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Loignon, époux de feu Marie-Line Gilbert, fils de feu Albert Loignon et de feu Marie-Louise Paquet. Il demeurait à Saint-Côme-Linière. La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 mars, en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 12h.et l'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Monique Morissette), Julien (Lucie Bougie), Louise (Éric Boucher), feu Marie, feu France (Denys Frenette), Lucie (Fabien Gagné), Nathalie (Luc Dallaire) et Annick Doyon (John Morin); ses petits-enfants: Kristelle (Cédric Nault), Olivier (Annie-Claude Fortier), Rachelle (Serge Poulin), Pier-Luc et Marc-André Loignon, Andy (Synthia Caouette), Maxim (Patricia Couture), Alex (Katy Roy) et Roxanne Loignon (Adrien Boulicaut), Marlaine (Michel Henley) et Eric Boucher (Vanessa Bolduc), Sébastien (Mireille Létourneau), Jean-Philippe (Gabrielle Pagé) et Myriam Frenette (Louis-Charles Landry), Geneviève (Martin Bernard), Frédéric, Catherine (Julien Robert) et Guillaume Gagné (Claudia Bisson), Louis-Etienne, Pier-Antoine et Ann-Sophie Dallaire, Sabrina-Ève, Frédéric, Tanya et Yan-Philippe Morin; ses arrière-petits-enfants: Phybie, Cassydie, Ayden, Pier-Olivier, Mérick, Tommy, Alan, Louis-Philippe, Jean-Sébastien, Anna-Maude, Patrice, Keven, Jacob, David, Nelly, Eve, Kim, Timothé, Thomas, Charlie, Audrey, Zoey, Justine, Adam, Lewis, Clara, Éliane, Benoît, Laura et Emmy. Il était le frère de: feu Lucienne, feu Henri (feu Cécile Champagne), feu Philippe (feu Agathe Paquet), feu Joseph (feu Françoise Lessard), feu Bernadette (André Poulin époux de feu Aurore Bilodeau), feu Marie-Ange (feu Charles-Fernand Paquet), feu Madeleine (feu Armand Champagne), Anne-Marie (feu Denis Poulin), Yvonne (feu René-Gilles Gamache), Pierre-Albert (Alida Gagnon), feu Victor (feu Jeannine Busque), feu Antoine (Yolande Paquet), André (Gabrielle (Gaby) Busque) et Rachel Loignon (Nazaire Marois). Il était le beau-frère de: feu Claire (feu Louis- Philippe Turcotte), feu Maurice (feu Jeanne Paquet), Gaston (Jeannine Bolduc), feu Andréa (feu Denise Roy), feu Yvon (Marjolaine Veilleux), feu Rachel (feu Lucien Poirier), Lisa (feu Gérard Bolduc, feu Louis-Philippe Grondin, Romuald Rodrigue), Lauréat (feu Yvonne Paquet, feu Marie-Anna Tanguay, Jacqueline Dumas), Valère (Lucille Paquet), Conrad (feu Pauline Fecteau, Jacinthe Poulin) et Normand Gilbert. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles CHSLD l'Assomption, 16750, boul. Lacroix, Saint-Georges, G5Y 2G4.