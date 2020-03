DEMERS, Jacques



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 28 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Demers, époux de dame Monique Sanfaçon. Né à Lévis, le 31 août 1944, il était le fils de feu dame Germaine Couture et de feu monsieur Henri-Louis Demers. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront déposées au cimetière La Nativité à une date ultérieure. Outre son épouse Monique, monsieur Demers laisse dans le deuil son fils Richard (Nancy Penney); sa soeur Nicole (Guy Montminy), son frère Jean (Angèle Arbour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sanfaçon: Rolande, Jean-Yves (Carmen Gauthier), Diane (Yvan Lacroix), Louise, feu Gaston (Micheline Sanfaçon), Michel, Suzanne (Gaston Laberge); sa tante Cécile Demers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et tous ses amis(e)s. La famille remercie le personnel de l'urgence de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du Rein Site : www.rein.ca Tél. : (418) 683-1449. Les funérailles sont sous la direction de