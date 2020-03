BLOUIN, Alain



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 19 février 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Alain Blouin, conjoint de madame Sonia Bourassa, fils de feu Edwina Lamontagne et de feu Charles-Auguste Blouin. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Guy Gaudreau) et Frédéric (Marilyn Coulombe); ses petits-enfants: Anaïs et Chloé Gaudreau, Rose, Charles et Liam Blouin; ses frères et soeurs: Raynald (Yvonne Fournier), Ghislaine (Jacques Garant), Odette (feu Michel Lagueux), feu Richard, Céline (Luc Buteau) et Mariette (Germain Rivard); les membres des familles Bourassa et Demers; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Noémie Goyette-Lyonnais et au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 13h.